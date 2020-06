Déconfinement: la petite reine investit les rues françaises

lundi, 8 juin, 2020 à 11:51

-Par : Idriss TEKKI-

Paris – Après le grand engouement qu’elle a suscité en décembre dernier lors de la grève contre le projet de réforme de la retraite en France, la bicyclette a pris à nouveau les devants dès le début du déconfinement le 11 mai dans le cadre de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus.

Ayant fait ses preuves lors du mouvement social de la fin de l’année dernière, tout particulièrement en île de France où les transports en commun étaient presque à l’arrêt pendant près de 40 jours, la petite reine ne cesse depuis de se faire de plus en plus d’adeptes.

Les raisons sont multiples et diffèrent d’un usager à l’autre, mais elles se rejoignent toutes dans le fait que ce moyen de transport propre, permet en temps d’épidémie des déplacements plus sûrs, à un moment où les autorités sanitaires appellent à ne pas baisser de vigilance face au nouveau coronavirus qui continue de circuler sur l’ensemble du territoire.

Les autorités encouragent ainsi les citoyens à réduire leur déplacements et à privilégier le télétravail, et si nécessaire d’opter pour des moyens de transports alternatifs, à leur tête la petite reine.

Cette dernière attire de plus en plus d’abonnés désireux de découvrir leur ville autrement tout en profitant du beau temps, dans le respect des gestes barrières contre le Covid-19, mais aussi en tirant profit des bienfaits du vélo pour la santé et pour l’environnement, comme en témoignent plusieurs cyclistes approchés par la MAP.

Du côté des professionnels, on parle d’un “boom” de la bicyclette depuis le 11 mai dernier, date marquant la levée progressive des restrictions sur les déplacements.

“Depuis la fin du confinement, les gens louent énormément de vélos pour découvrir Paris et ses alentours”, affirme à la MAP le gérant d’une société parisienne de location de vélos.

Selon lui, les clients veulent avant tout éviter les transports en commun et tirer profit des aménagements réalisés par les autorités pour faciliter les déplacements en vélo, dans le sillage du retour à une vie quasi-normale après presque deux mois de confinement, l’un des plus strictes observé en Europe.

De plus en plus conscient de l’importance de ce moyen de transport écologique, qui peut être mis à profit pour réussir la levée du confinement, le gouvernement français a pris des mesures pour encourager la pratique du vélo avec le lancement d’un plan de 20 millions d’euros pour prendre en charge des réparations, des places de stationnement temporaires et des formations.

De même, une plateforme numérique a été mise en place permettant la prise en charge exceptionnelle d’une part des frais de la remise en état d’un vélo au sein d’un réseau de réparateurs référencés.

Le ministère de la transition écologique et solidaire évoque un “vif succès” de cette initiative, depuis le 11 mai, avec 3.200 ateliers de réparation qui s’y sont inscrits et près de 70.000 vélos réparés en 18 jours seulement.

Cette opération baptisée “Coup de pouce vélo” comprend également une prise en charge jusqu’à 60 % des coûts d’installation de places de stationnement temporaires pour vélo par les collectivités locales.

Elle offre aussi des formations gratuites “coup de pouce remise en selle” pour apprendre à circuler en sécurité ainsi que le lancement d’une Académie des métiers du vélo, portée par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) et soutenue à hauteur de 8 millions d’euros via un programme de certificats d’économie d’énergie sur la période 2020-2022, dans le but de développer des guides techniques, une plateforme web et des supports de formation, mais aussi de former des experts du vélo de tous les niveaux (mécaniciens, formateurs…).

L’exécutif s’emploie aussi à élargir les pistes cyclables actuelles en créant de nouvelles voies et des pistes temporaires.

Et afin de pérenniser la culture du vélo et réduire les émissions de CO2, le ministère de la transition écologique et solidaire a porté à 60 millions d’euros le fonds créé pour inciter les Français à la pratique du vélo en visant la remise en état de 1 million de vélos d’ici à la fin de l’année.

Outre ces mesures, le gouvernement a lancé « Mai à vélo », une fête nationale pour ancrer définitivement cette culture et faire de la France une véritable Nation du vélo.