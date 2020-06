Déconfinement: Réouverture de l’Atomium, symbole de Bruxelles

lundi, 1 juin, 2020 à 16:54

Bruxelles – L’Atomium de Bruxelles, monument phare de la capitale belge et européenne, a rouvert ses portes lundi dans le cadre du processus de levée des mesures de confinement imposées depuis le 18 mars en Belgique afin d’y endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Cette réouverture, qui s’est déroulée en présence notamment de la princesse Astrid et de la Première ministre Sophie Wilmès, a été décidée de manière à ce qu’elle soit progressive, au rythme des mesures sanitaires prises pour le déconfinement.

Le drapeau belge a repris ainsi sa place au sommet de l’Atomium, après s’être vu remplacer au plus fort de l’épidémie par un autre en signe de remerciement au personnel soignant.

Dans un premier temps, l’Atomium sera accessible du jeudi au lundi inclus, de 10h00 à 18h00, avec une capacité d’accueil limitée à 150 visiteurs.

Par mesure de précaution sanitaire, l’ascenseur permettant d’accéder aux sphères visitables du célèbre monument bruxellois aux allures futuristes, ne peut être utilisé que par six personnes à la fois au lieu des 16 habituelles, tandis que la température des visiteurs sera prise à l’entrée.

Le port de masque est aussi obligatoire pour les visiteurs, invités à effectuer un parcours à sens unique de circulation qui leur permet de découvrir l’exposition permanente sur l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1958, événement marquant la création de l’Atomium, en plus d’une exposition temporaire sur le peintre Bruegel, avant d’accéder au panorama au sommet.

Le public attendu devrait être majoritairement belge en cette sortie de crise sanitaire, alors qu’il représentait en temps normal environ 30% des visiteurs de l’Atomium, selon les responsables du site.

Créé par l’architecte André Waterkeyn, l’Atomium qui figure un cristal ou maille élémentaire de fer agrandie 165 milliards de fois, n’était pas destiné à survivre au-delà de l’Expo 58, mais sa popularité et son succès en firent rapidement un élément majeur du paysage d’abord bruxellois, puis international.

En raison de l’évolution positive de l’épidémie du Covid-19, la Belgique avait entamé le 4 mai un processus de déconfinement progressif.

Après la reprise du travail dans les entreprises et la réouverture des commerces non essentiels, des écoles, des musées, ou encore des bâtiments historiques, en vertu deux premières phases de la stratégie de déconfinement, le Conseil national de sécurité belge devra se pencher désormais sur la 3ème phase de ce processus qui devra intervenir au plus tôt le 8 juin.

Dans ce cadre, les autorités belges devront examiner notamment la réouverture éventuelle et progressive des restaurants et des cafés sous conditions strictes, outre les modalités de lancement des activités estivales (voyages à l’étranger, attractions touristiques, événements en plein air…).