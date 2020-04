Le déficit canadien pourrait atteindre 252,1 milliards de dollars en 2020, un record

jeudi, 30 avril, 2020 à 19:59

Montréal – Le déficit canadien pour l’année 2020 pourrait atteindre 252,1 milliards de dollars en raison de la crise du Covid-19 couplée à la chute brutale des prix du pétrole, prévoit le directeur parlementaire du budget (DPB) Yves Giroux dans un rapport publié jeudi.

“En fonction du scénario économique mis à jour et compte tenu des mesures annoncées, le déficit budgétaire passerait à 24,9 milliards de dollars en 2019-2020, puis à 252,1 milliards en 2020-2021”, précise le rapport, soulignant qu’il serait le plus important déficit jamais enregistré et dépasserait de loin le record de 8 % du PIB observé en 1984-1985.

Par rapport à la taille de l’économie canadienne, le déficit s’élèverait à 1,1 % du PIB en 2019-2020, puis à 12,7 % en 2020-2021.

Selon les estimations établies par le document, le PIB canadien devrait diminuer de 2,5 % au premier trimestre, puis de 20 % au deuxième trimestre de l’année en cours.

Le taux d’endettement pourrait aussi continuer à augmenter si certaines des mesures d’aide d’urgence, adoptées en réponse à la pandémie du Covid-19, sont prolongées ou rendues permanentes.

Avant les chocs dus au coronavirus et la chute des cours du pétrole, le gouvernement affichait un “bilan sain”, affirme le DPB, notant que la croissance du PIB réel serait de -12 % en 2020, la plus faible jamais enregistrée depuis 1961.