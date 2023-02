Une délégation médicale palestinienne d’Al-Qods salue le soutien constant de SM le Roi à la Ville Sainte et à la cause palestinienne

mardi, 28 février, 2023 à 19:23

Al-Qods – Les responsables du réseau des hôpitaux d’Al Qods-Est ont salué le soutien constant de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, à la Ville Sainte en particulier et à la cause palestinienne de manière générale.

Dans une déclaration à la presse, le médecin-chef des cliniques de la Mosquée Al-Aqsa, Mohamed Jadallah, s’est félicité de l’appui continu du Royaume du Maroc à la cause palestinienne et de son soutien constant au peuple palestinien.

De son côté, le médecin interniste à l’hôpital “Al-Mutlaa”, Haytham Al Oumla, a exprimé sa gratitude à SM le Roi pour le soutien apporté par le Souverain à la Ville Sainte, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, tandis que le Secrétaire général du Réseau des hôpitaux d’Al Qods-Est, Fadi Al Atrash, a salué la compétence des cadres de santé au Maroc, ainsi que la qualité des infrastructures hospitalières dans le Royaume, notant que le secteur de la Santé en Palestine peut bénéficier de l’expérience qualitative du Maroc dans ce domaine.

Ces responsables ont indiqué que leur visite dans le Royaume, à l’initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ouvre la voie pour une coopération entre les secteurs de la Santé des deux pays, relevant que la visite a été une occasion de s’enquérir du développement important que connaît le secteur de la Santé au Maroc.

La visite a également été l’occasion d’échanger les expertises dans le domaine de la médecine des urgences, se renseigner sur la riche expérience marocaine et le développement enregistré par le Royaume dans le domaine scientifique, ont-ils ajouté, notant que la coopération entre les établissements de santé au Maroc et les hôpitaux d’Al-Qods aura un impact positif sur le développement de la profession et ouvrira la voie à des partenariats distingués.

Lors de cette visite qui a duré une semaine, à l’initiative du ministère de la Santé et de la Protection sociale, la délégation médicale palestinienne a pris connaissance du développement du système de Santé au Maroc, à l’horizon de la mise en oeuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale, conformément aux Hautes instructions Royales.

Outre Fadi Al Atrash et Mohamed Jadallah, la délégation palestinienne était composée du directeur de l’hôpital Al Maqasid, Adnane Farhoud, et du directeur médical de l’hôpital St. Joseph (le français), Maher Deeb, en plus de cadres médicaux et des professeurs-médecins. A Rabat, ils ont effectué des visites à l’Inspection du Service de Santé militaire relevant des FAR, l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V, l’Hôpital Moulay Youssef, le CHU Cheikh Zayed, la Faculté de médecine et de pharmacie, l’Institut national de Santé, le Laboratoire national de contrôle des médicaments et le Centre national de transfusion sanguine.

A Casablanca la délégation a visité l’Institut Pasteur, l’Hôpital universitaire Cheikh Khalifa et l’Université Mohammed VI des Sciences de la santé.

D’autre part, la délégation a participé à un colloque sur le système des urgences et de secours, avec la participation de cadres du ministère de la Santé au Maroc, assisté à la signature d’une convention avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods pour la création d’une unité de veille, de coordination et de suivi des cas d’urgences et de secours à Al-Qods, et tenu une série de réunions avec des responsables du ministère, de l’Agence et de l’Ordre national des médecins, en plus d’une rencontre avec l’ambassadeur de l’État de Palestine, au siège de l’ambassade à Rabat.