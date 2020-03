La députée Petita Ayarza, la voix des femmes autochtones au Panama

mercredi, 4 mars, 2020 à 14:36

Par -Abdelmoughite SABYH-

Panama – Partant de l’archipel “Guna Yala”, territoire des peuples autochtones au Panama, Petita Ayarza a réussi à faire l’exception de la vie politique du pays où elle a initié sa trajectoire politique et militante typique depuis les années 2000 avant de devenir la première voix des femmes autochtones au Parlement.

Mère de cinq enfants, Petita a choisi l’action politique, dans un contexte machiste qui consacre l’infériorité de la femme, notamment autochtone, pour se porter candidate à la députation en mai dernier au nom du parti révolutionnaire démocratique au pouvoir (PRD). Résultat, elle est parvenue à devenir la première femme autochtone à siéger à l’hémicycle et à porter la voix des femmes de cette frange de la société largement marginalisée.

C’est pour cela que durant sa campagne électorale, elle a fait de l’émancipation politique et économique des femmes autochtones la priorité de son projet politique, affirmant que sa candidature n’aurait pas eu lieu si les hommes politiques avaient consacré une partie de leurs actions à défendre les causes des femmes autochtones.

Petita, également entrepreneur à grand succès dans le secteur touristique, a occupé le poste de directrice régionale au ministère de développement social. Elle a adhéré très tôt au projet politique du parti révolutionnaire démocratique.

La député avait affirmé à plusieurs reprises que la défense de la culture et l’identité de sa région, les droits des femmes de sa communauté ainsi que la participation à la gestion de la chose publique, ont été le mobile de sa candidature à la députation et non l’enrichissement personnel, elle qui possède plusieurs propriétés et entreprises.

Petita (55 ans) raconte que son chemin n’a pas été une autoroute sans trou ni bosse, mais un cheminement rempli de discrimination à cause de son appartenance à la communauté des autochtones et du manque de confiance en ses qualités, même au sein de sa communauté ethnique, où certains ont douté de sa capacité à mener une carrière politique et d’atteindre des postes de responsabilité, pour défendre son identité et les droits de sa région.

Cependant, cette discrimination et scepticisme n’ont pas rogné sa détermination, mais plutôt servi de motivation pour sa diligence afin de corriger les arrières pensées machistes. C’est pour cela qu’elle recommande aux femmes autochtones de la persistance et de la participation active afin d’exercer un leadership féminin, politique et social, pour changer leurs conditions pour le mieux.

Et parce qu’elle est un modèle d’une femme et maman autochtone qui a su se créer une “success story” dans son pays et sa propre communauté, Petita a fait en sorte qu’elle soit également une exception au sein du parlement panaméen, où elle s’est révoltée contre les règles vestimentaires dans l’institution législative, en portant le traditionnel “Mulla”, une robe portée par les femmes de sa communauté et symbole de son identité.

Le Panama compte plus de 3.661.868 millions d’habitants, dont près de 517.559 s’auto-identifient comme Autochtones, selon les résultats du dernier recensement de la population.