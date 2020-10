Devant l’AG de ONU, l’Irak salue l’appel d’Al-Qods lancé par SM le Roi et le Pape François

samedi, 17 octobre, 2020 à 17:51

Nations-Unies (New York) – L’Irak a salué hautement aux Nations-Unies l’appel d’Al-Qods signé par SM le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François, le 30 mars 2019 à Rabat, pour conserver et promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la Ville Sainte d’Al-Qods Acharif.

“L’Irak salue l’initiative de l’appel d’Al-Qods lancé par le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François pour souligner la place d’Al-Qods Acharif comme lieu de coexistence pacifique et de respect mutuel du patrimoine humain”, a déclaré le représentant de l’Irak devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, lors de sa réunion de vendredi.

“Al-Qods unit et ne divise pas”, a insisté le diplomate irakien, tout en soulignant le besoin d’œuvrer ensemble afin que la Ville Sainte “demeure un symbole de la paix”.

Il a, à cet égard, réitéré le rejet par l’Irak de l’ensemble des violations commises par les autorités d’occupation israéliennes dans les lieux saints de l’Islam et du Christianisme à Al-Qods Acharif, notamment les tentatives visant à altérer le statut historique et légal de la Mosquée Al-Aqsa et à la diviser de manière temporelle et spatiale.