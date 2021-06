Le développement de la coopération entre l’ICESCO et l’ICO au centre d’une réunion

mardi, 15 juin, 2021 à 17:59

Rabat – L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a tenu lundi une séance de travail à distance avec l’Organisation internationale du chameau (ICO), pour examiner les axes de coopération entre les deux parties.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en place un plan stratégique de coopération concernant nombre de programmes et activités en matière de patrimoine civilisationnel et culturel lié aux chameaux, mener des études scientifiques en la matière, soutenir les métiers traditionnels et artisanaux y afférents et faire connaître le patrimoine culturel du désert, a indiqué l’ICESCO dans un communiqué.

Cette séance, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des clauses de l’accord de partenariat signé entre les deux organisations en avril 2021 et qui a été présidée par SA le Prince Sultan Bin Saud bin Mohammed, vice-président de l’ICO, et Salim M. Al Malik, directeur général de l’ICESCO, a précisé l’ICESCO, a porté sur les plans de mise en œuvre pour parvenir aux résultats escomptés desdits programmes.

Il s’agit en particulier des programmes sur le patrimoine civilisationnel et culturel relatif aux chameaux et à la culture du désert, l’inscription de cet héritage sur la liste du patrimoine immatériel dans le monde islamique et la participation au Festival Roi Abdulaziz des chameaux et des courses de dromadaires, en plus de l’organisation de conférences, de colloques, de festivals et de salons dédiés aux chameaux.

La séance de travail a également porté sur les études et recherches scientifiques que les deux parties mèneront conjointement, afin de protéger les races de chameaux, améliorer leur ADN à travers des recherches génétiques et augmenter la production du lait et de viande camelins, en vue de doper l’investissement dans ce domaine, a fait savoir la même source.

Aussi, il a été convenu d’encourager nombre de publications, comme l’encyclopédie du chameau, et de faire connaître le patrimoine y afférent, à travers la réalisation, entre autres, de documentaires, de contenu numérique et de contes d’enfants, pour rapprocher les nouvelles générations du monde islamique de ce patrimoine, a souligné l’ICESCO.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont souligné que cette coopération sera fructueuse, compte tenu de la convergence des visions et objectifs des deux organisations, notamment en matière de protection du patrimoine et de promotion de l’identité.

Elles ont également convenu de tenir des réunions techniques bilatérales, pour entamer la mise en œuvre des programmes et activités convenus.