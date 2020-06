Développement de l’Afrique: la CNUCED salue le rôle du Maroc

jeudi, 25 juin, 2020 à 10:22

Genève – La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a salué, par la voix de son secrétaire général, Mukhisa Kituyi, l’apport et le rôle majeur du Maroc pour le renforcement de la coopération Sud-Sud et le développement du continent africain.