Développement: Le SG de l’ONU félicite les pays ayant présenté leur Examen national volontaire, dont le Maroc

mardi, 14 juillet, 2020 à 19:16

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a félicité, mardi, les pays, dont le Maroc, qui ont présenté cette année leur Examen national volontaire sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l’occasion du Forum politique de haut niveau des Nations-Unies tenu virtuellement à New York.

“Je félicite les 47 pays qui présentent leurs Examens nationaux volontaires cette année, malgré les circonstances difficiles” liées à la pandémie du COVID-19, a déclaré M. Guterres à l’ouverture du segment ministériel de ce conclave mondial annuel.

“Leurs rapports confirment que nos défis sont devenus de plus en plus pressants, car la COVID-19 a exacerbé les fragilités dans le monde”, a relevé le chef de l’ONU, appelant la communauté internationale entière à relever maintenant le défi de la pandémie et ses effets.

“Nous avons besoin de solutions concrètes, audacieuses et réalisables inspirées des Objectifs de développement durable”, a-t-il dit.

Le Secrétaire général a ainsi appelé les participants à utiliser ce conclave pour “prendre toute la mesure de la crise à laquelle tous les pays sont confrontés et accorder une attention particulière à ceux qui disposent de ressources économiques déjà limitées”.

“Partageons nos expériences, comprenons ce qui fonctionne et ce qui peut être reproduit ou élargi. Et renouvelons notre détermination à adopter une réponse multilatérale qui oriente les efforts de relance vers les ODD”, a-t-il plaidé.

Le Maroc a présenté lundi devant le Forum politique de haut niveau de l’ONU son Examen national volontaire sur la réalisation des 17 Objectifs de développement durable, qui visent l’amélioration des conditions de vie des populations et auxquels le Royaume a souscrit à la concrétisation à l’horizon 2030.

Il s’agit du deuxième Examen national volontaire présenté par le Maroc devant les Nations-Unis sur les progrès réalisés dans la concrétisation des ODD, depuis 2016.