La dévolution par l’Algérie de ses compétences à un groupe armé séparatiste, situation “inédite” au regard du Droit International (ambassadeur)

mercredi, 12 octobre, 2022 à 17:12

L’Algérie et son “polisario” doivent se départir, de manière définitive, de leurs positions “obsolètes” et s’inscrire dans le processus des tables-rondes au sujet de la question du Sahara marocain, a affirmé, à New York, l’ancienne ministre zambienne de l’Intérieur, Grace Njapau.