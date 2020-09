Dialogue inter-libyen : le Maroc, une terre de paix, de réconciliation et de dialogue (site d’information colombien)

samedi, 12 septembre, 2020 à 13:04

Bogotá – En abritant le dialogue inter-libyen, couronné par un accord global visant à mettre fin à la crise libyenne, le Maroc a de nouveau confirmé son statut de terre de paix, de réconciliation et de dialogue, a écrit le site d’information colombien primiciadiario.com.

Dans un article consacré aux rounds de dialogue inter-libyen entre les délégations du Haut Conseil d’Etat libyen et du Parlement de Tobrouk, tenus à Bouznika du 06 au 10 septembre, primiciadiario.com a mis en avant le rôle important joué par le Royaume pour aider les parties libyennes à trouver une solution politique à leurs différends et ainsi permettre à ce pays du Maghreb de sortir du chaos dans lequel il est plongé depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Ce dialogue qui vise à maintenir le cessez-le-feu et à ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les parties libyennes, intervient quelques semaines après la visite au Maroc du président du Haut Conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri, et du président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh, rappelle la même source.

Le rôle joué par le Maroc à cet égard a été largement applaudi par la communauté internationale, a indiqué le site colombien. Ainsi, les Nations Unies (ONU), l’Union africaine et la Ligue arabe ont salué le rôle joué par le Maroc dans l’accueil et la facilitation du dialogue inter-libyen, tout en soulignant le rôle constructif du Royaume dans la résolution de ce conflit, a précisé la même source.

L’Union européenne, par l’intermédiaire de son porte-parole, Peter Stano, a exprimé sa reconnaissance au Maroc pour son rôle actif auprès des deux parties, en soutien au processus mené par les Nations unies, souligne le portail d’information colombien.

De leur côté, l’Etat du Qatar, la Mauritanie, la Jordanie, la Turquie, l’Espagne, la France, la Belgique, l’Italie et le Canada ont salué les “résultats directs” atteints à l’issue des séances de dialogue inter-libyen à Bouznika, ainsi que le “rôle constructif” joué par le Maroc pour parvenir à une solution à la crise libyenne, a-t-il poursuivi.

En abritant ce dialogue, le Maroc, convaincu que la stabilité libyenne est extrêmement cruciale pour la sécurité de l’ensemble de la région du Maghreb, continue de consolider son statut de ferme défenseur des justes causes arabes, en tant que havre de paix et terre de tolérance et de réconciliation sur le continent africain et dans le monde arabe, a indiqué le portail colombien.

Primiciadiario.com s’est également arrêté sur l’allocution du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’ouverture du dialogue inter-libyen dans laquelle il a notamment souligné que l’approche du Royaume, telle que définie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, veut que le dossier libyen ne soit pas une question diplomatique ou qu’elle fasse l’objet de dissensions politiques, mais plutôt un dossier relevant du destin d’un pays maghrébin frère, “avec lequel nous entretenons une fraternité sincère et dont sa stabilité et sa sécurité concernent les nôtres”.

Au terme des séances du dialogue inter-libyen, jeudi à Bouznika, les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk ont annoncé être parvenues à un accord global sur les critères et mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté, a fait savoir la même source.

Et le site colombien d’ajouter que les deux parties ont également convenu de poursuivre le dialogue et de reprendre les réunions durant la dernière semaine du mois de septembre afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.

Citant le communiqué final conjoint lu par Driss Omran, de la Chambre des représentants libyenne, en présence de M. Bourita, la même source a noté que les deux parties au dialogue ont de même appelé l’ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye.

Elles ont aussi renouvelé leurs remerciements et leur gratitude au Royaume et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien et l’assistance afin de surmonter la crise libyenne et réaliser les espoirs du peuple libyen et ses aspirations à bâtir un Etat civil et démocratique qui jouit de la paix, de la sécurité et de la stabilité.