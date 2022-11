La diaspora marocaine en Afrique du Sud se félicite de la vision de SM le Roi pour le développement des provinces du Sud

mercredi, 9 novembre, 2022 à 20:35

Johannesburg – La diaspora marocaine en Afrique du Sud s’est félicitée, mercredi, de la vision «réaliste et éclairée» exprimée par SM le Roi Mohammed VI dans son discours à l’occasion du 47ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, en vue de parachever le processus de développement des provinces du Sud du Royaume.

«Le discours Royal est revenu sur les réalisations majeures accomplies en matière de développement dans les provinces du sud du Royaume, comme il s’est focalisé sur l’avenir prometteur de cette région», a déclaré à la MAP le président de l’Association des Marocains de l’Afrique du Sud, Abdeslam Habiballah.

Il a ajouté que les villes et les provinces du Sahara marocain ont connu sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi une myriade de réalisations dans tous les domaines, ainsi que des projets de développement économiques de grande envergure, citant particulièrement le port de Dakhla, les aéroports, l’autoroute Tiznit-Dakhla, le raccordement au réseau électrique national, ainsi que la mise en place des centrales solaires et éoliennes.

À cet égard, M. Habiballah a noté que le Souverain a rappelé que le programme de développement intégré et durable mis en place dans les provinces du sud a obtenu des résultats positifs reconnus au niveau national et continental, mettant l’accent sur le rôle du secteur privé pour consolider les acquis et stimuler la croissance et la prospérité dans ces provinces.

Le discours royal a porté également sur le rôle du Sahara marocain en tant que trait d’union entre le Royaume et sa profondeur africaine, a-t-il poursuivi, arguant que le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc constitue un chantier structurant qui promet d’arrimer l’Afrique et l’Europe.

Le Souverain a également exposé Sa vision sage en matière de défense de l’intégrité territoriale du Royaume, dans le cadre d’une approche intégrée, joignant à l’action politique et diplomatique, la promotion du développement économique, social et humain de la région, a-t-il conclu.