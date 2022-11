Le discours royal consacre une approche intégrée du développement du Sahara (expert colombien)

Bogota – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, consacre une approche intégrée du développement du Sahara marocain, a indiqué Dr Hernán Olano, recteur de l’université UNICOC de Colombie. “Tout en soulignant les bases de la défense de la marocanité du Sahara, Sa Majesté Mohammed VI a réaffirmé une vision intégrée du développement des provinces du sud, au service du renforcement du leadership arabe du Royaume et de la paix et l’intégration économique africaines”, a déclaré à la MAP l’universitaire colombien. Il s’agit d’un programme de développement global dont les retombées sont bénéfiques, notamment pour l’Afrique et l’Europe dans le cadre d’un processus ambitieux de réalisation de projets stratégiques pour toute la région, comme en témoigne l’initiative de lancer le projet de Gazoduc Nigéria-Maroc, a-t-il relevé. M. Hernán Olano fait observer que les provinces du sud marocain, qui avaient auparavant une vocation nationale, ont été inscrites ces dernières années dans une vision novatrice de développement de toute la région africaine. Le Souverain a souligné que “Notre souhait est qu’il (Gazoduc Nigéria-Maroc) soit plus largement un projet stratégique profitable à l’ensemble de la région de l’Afrique de l’ouest, dont la population dépasse 440 millions d’habitants”. “Destiné aux générations présentes et futures, le projet œuvre en faveur de la paix, de l’intégration économique du continent africain et de son développement commun”, a affirmé SM le Roi.