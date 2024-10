Discours Royal: Forte mobilisation autour de la cause nationale lors d’une rencontre entre M. Amrani et la communauté marocaine du Massachusetts

dimanche, 13 octobre, 2024 à 16:13

Massachusetts – L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani a présidé samedi une rencontre avec la communauté marocaine établie au Massachusetts, dans le nord-est américain.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la haute sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de la communauté marocaine à l’étranger, a été marquée par un dialogue ouvert et constructif, reflétant la force des liens unissant les Marocains du monde à leur patrie.

L’ambassadeur s’est focalisé sur la teneur du discours de Sa Majesté le Roi à l’ouverture de la session d’automne du Parlement, soulignant les progrès significatifs réalisés par le Royaume au sujet de la question nationale et appelant à une mobilisation continue de tous les Marocains pour consolider ces acquis.

M. Amrani a notamment évoqué le soutien croissant à l’Initiative marocaine d’autonomie, ainsi qu’à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire de la part d’Etats influents, y compris les Etats-Unis d’Amérique, soulignant que ces avancées diplomatiques témoignent de la justesse de la cause marocaine.

La rencontre a également été l’occasion d’aborder les opportunités de développement économique offertes par le Maroc et plus particulièrement ses provinces du Sud, un hub régional prometteur et un pont entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Les membres de la communauté marocaine présents, comprenant des étudiants et professeurs universitaires, des ingénieurs, des hommes et femmes d’affaires ainsi que divers représentants de la société civile, ont manifesté leur profonde fierté devant les réalisations du Royaume et ont renouvelé leur détermination à participer activement à son essor.

Au cours d’un dialogue riche et fructueux, diverses propositions ont été examinées pour consolider les relations économiques, culturelles et scientifiques entre le Maroc et les États-Unis.

Les discussions ont également porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour soutenir une diaspora de plus en plus active et entreprenante, désireuse de jouer pleinement son rôle dans le développement du pays.

L’ambassadeur a mis en exergue, à cet égard, l’appel de Sa Majesté le Roi soulignant l’importance cruciale de l’unité nationale et de la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour relever les défis futurs et saisir les opportunités qui se présentent au Maroc dans un monde en constante évolution.

Réitérant l’immense sollicitude Royale envers les Marocains résidant à l’étranger, M. Amrani s’est engagé à rester attentif aux besoins et aux attentes de la diaspora marocaine et à multiplier pareilles initiatives pour renforcer les liens avec cette communauté dynamique aux Etats-Unis et faciliter son importante contribution.