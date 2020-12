La distribution du vaccin de Pfizer débutera dès la semaine prochaine aux Etats-Unis (médias)

mercredi, 9 décembre, 2020 à 22:55

New York – La distribution du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech devra débuter dès la semaine prochaine aux Etats-Unis, après le feu vert attendu dans les jours qui viennent de la part de l’autorité de régulation américaine, la FDA, rapportent mercredi les médias US.

Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, la FDA devrait accorder une autorisation d’urgence au vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech dès le weekend prochain, et dans les 24 heures qui suivront, quelque 6,4 millions de doses du vaccin seront envoyées à tous les Etats du pays.

La majorité des Etats vont réserver le premier lot des vaccins pour les médecins, infirmières et autres agents de santé qui interagissent avec des patients infectés. Au fur et à mesure que de plus en plus de doses seront reçues, la priorité sera donnée par la suite aux pensionnaires des maisons de retraite, alors que la majeure partie de la population devrait recevoir le vaccin au printemps ou en été, croit savoir le journal.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré mercredi que son Etat devrait recevoir son premier lot du vaccin dès le 15 décembre. New York réceptionnera un lot initial de 170.000 doses du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech.

De son côté, les autorités de l’Etat du Maryland ont aussi annoncé qu’ils devraient recevoir leur premier lot du vaccin dès la semaine prochaine. Le gouverneur Larry Hogan a précisé, lors d’une conférence de presse, que les premières doses seront réservées aux personnels hospitaliers et sanitaires de l’Etat ainsi qu’aux pensionnaires et employés des maisons de retraite.