Égypte : 12 morts dans un accident de la route à Asouane (sud)

dimanche, 27 décembre, 2020 à 18:54

Le Caire- Douze personnes ont été tuées et 5 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dimanche dans le gouvernorat d’Asouane, au sud de l’Égypte.

Deux voitures sont entrées en collision sur la route désertique d’Asouane, faisant douze morts et 5 blessés, rapportent les médias locaux, citant des sources médicales.

Le nombre des accidents de la route en Égypte a connu une hausse considérable ces dernières années, à cause notamment du non respect du code de la route, de la vétusté des véhicules et du mauvais état des routes, selon l’Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques.

En 2019, ces accidents ont coûté la vie à pas moins de 3.480 personnes, déplore-t-on de même source.