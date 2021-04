Égypte: 97 blessés dans un accident de train

dimanche, 18 avril, 2021 à 19:16

Avec le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, le Maroc fait le choix judicieux d’agir pour assurer l’accès aux soins de santé pour tous, plus que jamais indispensable dans un monde post-pandémie, a souligné le professeur agrégé et chercheur en neurologie et en neuroscience à l’hôpital de l’Université de New York, Allal Boutajangout.