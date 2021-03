Égypte : l’effondrement d’un immeuble fait au moins cinq morts au Caire

samedi, 27 mars, 2021 à 13:42

La communauté juive marocaine établie au Kenya a exprimé son ferme et indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et sa mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume et la réalisation des grands projets structurants.