Élection américaine: vers le recomptage des voix en Géorgie où Trump et Biden sont au coude à coude

vendredi, 6 novembre, 2020 à 18:14

Washington- L’Etat de Géorgie, au sud des Etats-Unis, l’un des derniers champs de bataille encore en lice pour décider le vainqueur la présidentielle américaine, se dirige vers le recomptage des voix à cause de la course serrée entre Donald Trump et Joe Bien.

Le secrétaire d’État local, principal responsable de l’Etat du déroulement du scrutin, a déclaré vendredi qu’il y aurait un recomptage des votes de l’État, alors que Joe Biden prenait une mince avance sur le président Donald Trump.