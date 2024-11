Élections américaines: les républicains s’assurent le contrôle du Sénat

mercredi, 6 novembre, 2024 à 8:20

Washington – Les républicains ont pris le contrôle du Sénat américain, jusqu’ici aux mains des démocrates, lors de l’élection de mardi où l’ancien président Donald Trump est en tête dans la course à la Maison Blanche.

À la Chambres des représentants, les démocrates ont remporté 161 siège, contre 188 pour les républicains. La majorité est de 218 sièges.

Les républicains ont pris le contrôle du Sénat, en remportant au moins deux sièges démocrates et protégeant leurs propres législateurs en difficulté pour mettre fin à quatre années de contrôle démocrate.

Dans l’Ohio, la marée républicaine a été consacrée par la victoire de Bernie Moreno sur son rival démocrate Sherrod Brown qui tentait de briguer un quatrième mandat.

Par ailleurs, Jim Justice de Virginie-Occidentale a facilement remporté le poste laissé vacant par le départ à la retraite du sénateur Joe Manchin, qui a passé la majeure partie de sa carrière au Sénat en tant que démocrate avant de devenir indépendant cette année.

Les deux défaites ont permis de renverser la majorité de 51 à 49 détenue par les démocrates.

Dans son analyse de ces résultats, le New York Times s’attend à ce que les républicains, dont les campagnes semblent bénéficier de la force de l’ancien président Donald Trump dans les États clés, pourraient renforcer leur nouvelle majorité grâce à des élections très serrées dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan et à un avantage républicain dans le Montana.

Grâce à cette victoire, les républicains auront un rôle de premier plan dans l’élaboration de la politique fédérale, notamment en cas du retour de Trump à la Maison Blanche. Selon les dernières projections de l’Associated Press, Trump dispose désormais de 248 grands électeurs contre 214 pour sa rivale démocrate, Kamala Harris.

“Les électeurs font confiance aux républicains du Sénat en leur offrant une opportunité extraordinaire”, a déclaré le sénateur John Barrasso, le numéro 3 républicain qui a été réélu dans sa propre course dans le Wyoming.

Il a expliqué que la nouvelle majorité républicaine au Sénat aura pour objectif de mettre en oeuvre un programme qui “reflète les priorités de l’Amérique: des prix plus bas, moins de dépenses, des frontières sécurisées et la domination américaine dans le domaine de l’énergie”.

Pour les démocrates, la perte de la majorité constitue un revers majeur dans leur quête de se maintenir au pouvoir.

La lutte pour le contrôle du Sénat s’est largement concentrée sur l’Ohio et le Montana, deux États contrôlés par les démocrates et remportés par Trump en 2016 et 2020 – et qu’il a aussi remportés à nouveau haut la main lors de l’actuel scrutin.