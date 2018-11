Elections de mi-mandat: Une journée de plusieurs scrutins en chiffres (Eclairage)

dimanche, 4 novembre, 2018 à 12:36

Par Noureddine HASSANI.

Washington- Les Américains se rendent aux urnes mardi pour renouveler l’ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un peu plus du tiers du Sénat, à l’occasion des élections de mi-mandat, une journée qui verra aussi l’organisation d’une série de scrutins étatiques et locaux, dont le plus important est celui des gouverneurs.

La Chambre représentants renouvelle l’ensemble de ses 435 sièges, comme c’est le cas chaque deux ans. Actuellement, le parti républicain y détient la majorité, avec 236 représentants, tandis que les démocrates en comptent 193, auxquels s’ajoutent six sièges vacants.

Le parti démocrate semble en pole position pour ravir la majorité de la Chambre aux républicains, selon les sondages.

A la Chambre haute du Congrès, qui compte un total de 100 sénateurs élus pour un mandat de 6 ans, les républicains comptent une petite majorité (51). Mardi, 39 sièges sont à pourvoir, y compris ceux du Sénateur John McCain, décédé, et d’autres ayant ont annoncé leur retraite.

D’après les différentes enquêtes d’opinion, les républicains devraient conserver voire renforcer leur majorité au Sénat.

La Chambre des représentants, dont les membres sont élus proportionnellement à la population, reflète fidèlement les grandes agglomérations urbaines ainsi que les minorités, et constitue, de ce fait, plus au moins un vivier électoral pour les démocrates, pourvu que le découpage soit juste, estime David Lublin, professeur au département de la gouvernance à l’American University.

Le Sénat, en revanche, accorde deux sièges à chaque Etat quel que soit la superficie et la population de celui-ci, à tel point que le plus grand Etat en population et en superficie comme la Californie, qui constitue à elle seule la 6è puissance économique mondiale, a la même taille de représentation à la Chambre haute que le minuscule Rhode Island ou le Wyoming, le moins peuplé.

Le Sénat favorise donc l’Amérique rurale et les Etats les moins peuplés qui sont traditionnellement le bastion du parti républicain.

Concernant les élections gubernatoriales, les républicains dirigent actuellement 33 des 50 Etats. Quelque 36 postes de gouverneurs sont à pourvoir lors du scrutin de mardi, dont 26 sont aux mains des républicains, 9 détenus par les démocrates et 1 par un indépendant. En plus, trois territoires dépendant des Etats-Unis (Guam, Iles Vierges et Îles Mariannes du Nord) éliront leurs gouverneurs, dont deux sortants sont républicains et un indépendant.

Ces élections sont importantes, non seulement sur le plan étatique mais aussi fédéral. Le gouverneur dirige le pouvoir exécutif de l’Etat et a un impact sur la vie quotidienne des Américains, mais il est aussi le faiseur des rois.

Avec le recensement de 2020, de nouvelles circonscriptions du Congrès seront établies et, dans la plupart des États, le parti au pouvoir peut décider de l’orientation des lignes. C’est donc un enjeu de taille pour le président Trump qui a déjà annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2020. Selon les sondages, les démocrates devraient faire des gains et le scrutin se traduire par un rééquilibrage entre les deux partis.

Aux côtés des gouverneurs sont élus d’autres Exécutifs de l’Etat, notamment les Procureurs généraux des Etats, qui sont chargés de faire respecter la loi de l’État.

Lors du scrutin de mardi, 30 États organiseront des élections pour le procureur général sur les 43 États dans lesquels ce poste est pourvu par élection. Actuellement, la majorité de ces postes sont occupés par des républicains, soit 27 contre 21 par des démocrates.

Les Américains éliront 87 des 99 assemblées législatives des Etats en 2018, des élections régulières pour pouvoir 6.073 sièges, ce qui signifie que près de 82% des sièges législatifs des États seront en lice. Ces assemblées auront aussi un rôle à jouer dans le redécoupage électoral consécutif au recensement de 2020.

Au plan judiciaire, les électeurs doivent aussi choisir un total de 297 juges d’appel, dont 69 membres des cours suprêmes des Etats.

Au plan local, des élections sont organisées en 2018 dans 49 des 100 villes les plus peuplées. Cela comprend les élections de 27 maires, ainsi que les élections des responsables des Comtés dont les juridictions se chevauchent avec celles de ces villes.

Actuellement, les démocrates occupent les mairies de 63 des 100 les plus peuplées du pays, y compris les cinq plus grandes métropoles.

