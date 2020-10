Elections US: Les républicains dans une lutte acharnée pour préserver leur majorité au Sénat

lundi, 19 octobre, 2020 à 13:56

-Par : Farouq El Alami-

Washington – A seize jours de la présidentielle américaine, tous les regards sont tournés vers le duel électoral fascinant entre Joe Biden et Donald Trump. Toutefois, une autre bataille inattendue a surgi dans le paysage politico-médiatique ces dernières semaines, celle du Sénat. En effet, quelle que soit l’identité du nouveau locataire de la Maison Blanche en janvier prochain, le parti qui remportera la majorité dans la deuxième chambre du Congrès aura bel et bien l’avenir du pays entre les mains.

Il y a un an encore, les démocrates affichaient un ton quasi défaitiste en évoquant les élections au Sénat. Alors qu’ils luttaient pour briguer la candidature de leur parti lors d’une primaire très disputée, les candidats démocrates, de Bernie Sanders à Joe Biden, en passant par Elizabeth Warren, étaient souvent à court d’arguments lors qu’ils étaient interrogés sur leur capacité à mettre en œuvre leurs ambitieux programmes électoraux sans la majorité au Sénat.

Dans le délicat système de pouvoirs et de contre-pouvoirs américain, le Sénat joue un rôle crucial. Et pour cause, la plupart des législations ne peuvent y être adoptées sans une majorité consensuelle de 60 voix, une règle dite “filibuster” qui oblige les deux partis à négocier des versions souvent bridées de leurs projets de loi. Cette règle résulte également en un blocage législatif au Congrès lorsque les deux camps ne se mettent pas d’accord sur un compromis, comme cela a souvent été le cas au cours de ces deux dernières années.

Autant dire que même en remportant la Maison Blanche et en préservant la majorité démocrate à la Chambre des représentants, Joe Biden se retrouverait les mains liées avec une minorité au Sénat, à l’instar des dernières années de mandat de Barack Obama. Ce dernier fut notamment incapable de nommer à la Cour suprême un successeur au juge conservateur Antonin Scalia à cause de l’opposition des républicains menés par le sénateur du Kentucky Mitch McConnell.

Toutefois, dans un cycle électoral plein de surprises, marqué par une pandémie de coronavirus qui a poussé à bout le gouvernement et l’économie américaine, et des tensions raciales de grande ampleur, ce sont désormais les républicains qui se retrouvent sur la défensive.

Il y a 35 sièges à pourvoir au Sénat, dont 23 sont actuellement occupés par des républicains et 12 par des démocrates. Les démocrates auraient besoin d’un gain net de trois ou quatre sièges pour remporter une majorité dans cette chambre haute du Congrès, qui est pour le moment détenue par des républicains avec 53 sénateurs.

Sur les 35 sièges détenus par les républicains en jeu lors de cette élection, 8 sont considérés comme inclinés vers les démocrates ou bien se tiennent dans un mouchoir de poche selon le groupe non-partisan Cook Political Report, qui répertorie, en revanche, un seul siège démocrate comme pouvant être remporté par un républicain, à savoir l’Alabama.

Si Biden et sa colistière Kamala Harris gagnent la Maison Blanche, les démocrates n’auraient besoin que de renverser trois sièges détenus par les républicains, car la vice-présidente détiendra le vote décisif en cas d’égalité 50-50.

A deux semaines du scrutin, les démocrates sont bien partis pour remporter la majorité au Sénat, et pour deux raisons. D’abord, les challengers démocrates n’ont pas cessé de battre des records de levée de fonds électoraux face à aux élus républicains, tout en maintenant une avance dans plusieurs sondages.

Ensuite, les démocrates sont poussés par l’avance large de Biden sur le président Trump, et par le fait que plusieurs sénateurs républicains ont vu leur chance de réélection voler en éclat à cause de leur proximité jugée problématique au président.

C’est le cas notamment du puissant président du Comité judiciaire au Sénat, Lindsey Graham. Un farouche opposant de Donald Trump lors de la primaire du parti républicain en 2016, Graham est finalement devenu l’un de ses plus fervents alliés.

Le sénateur de Caroline du Sud se retrouve désormais dans une situation délicate et tout à faite inattendue il y a quelques mois à peine. En cause notamment, ses nombreuses pirouettes politiques, en particulier par rapport à la Cour suprême.

Il y a deux ans, Graham répétait à la presse qu’aucun président ne devrait nommer un juge à la Cour suprême lors d’une année électorale. Si je change d’avis, avait-il dit, “vous pourrez utiliser mes mots contre moi”.

Son adversaire démocrate, l’Afro américain Jaime Harrison, ne s’est pas fait prier, saisissant les multiples volte-face de Graham pour pulvériser le record de levée de fonds lors d’une course sénatoriale, avec 57 millions de dollars au troisième trimestre de 2020. Même s’il accuse toujours un retard de 6% selon un sondage Times/Siena College publié la semaine dernière, l’ancien lobbyiste de 44 ans a le vent en poupe lors de la dernière ligne droite des élections.

Au Colorado, les démocrates sont tellement confiants en les chances de victoire du gouverneur John Hickenlooper face au républicain Cory Gardner qu’un super Pac du parti a décidé de ne plus dépenser 1,2 million de dollars en publicités, préférant investir cette somme dans des Etats plus compétitifs.

Un sondage KUSA-SurveyUSA publié plus tôt en octobre a révélé que Hickenlooper avait un avantage de 9% sur le sénateur sortant, et l’ancien gouverneur est dans une situation financière solide à l’approche du scrutin après avoir levé 22,6 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que Gardner n’a recueilli qu’environ 7 millions de dollars au cours de la même période.

L’Arizona est un autre Etat qui risque de tourner bleu, la couleur des démocrates. Un nouveau sondage effectué après le seul débat dans l’Etat sur la course au Sénat donne une avance confortable au démocrate Mark Kelly face à la sénatrice républicaine Martha McSally.

Le sondage de l’Université de Monmouth publié a révélé que Kelly devançait McSally avec des marges allant de 10% parmi les électeurs inscrits à 6% selon les différents scénarios de participation.

Au Maine, un Etat qui vote généralement pour les démocrates, la sénatrice républicaine modérée Susan Collins traine dans les sondages. Deux enquêtes publiées en septembre donnent à la challenger démocrate, Sara Gideon, un avantage de 5% sur Collins.

La course est tout aussi serrée en Caroline du Nord. Malgré un scandale d’infidélité conjugale, le candidat démocrate Cal Cunningham parvient à maintenir sa légère avance face au républicain Thom Thillis.

Mais la grosse surprise des élections sénatoriales pourrait surgir de Géorgie, où l’ambitieux représentant républicain Doug Collins a défié les instructions de son parti pour se lancer dans la course au Sénat face l’autre candidate républicaine Kelly Loeffler.

Loeffler, une sénatrice qui a été nommée à son poste par le parti républicain après la démission en 2019 de Johnny Isakson, est livrée à une course à droite avec le représentant Doug Collins, une bataille intra-partisane qui suscite de profondes inquiétudes dans les milieux conservateurs qui estiment que cette lutte pourrait aider les démocrates à remporter la Géorgie, un bastion républicain.

L’élection sénatoriale en Géorgie présente en effet des défis particuliers car il s’agit d’une élection spéciale, sans primaire. Par conséquent, pour remporter les élections de novembre, un candidat doit dépasser 50% des voix, sinon, les deux meilleurs candidats s’affronteront lors d’un second tour en janvier. Puisqu’il est peu probable qu’un candidat atteigne le seuil de 50%, Collins et Loeffler n’épargnent aucun effort pour atteindre le second tour en courtisant la base conservatrice du parti.

Cela a créé une brèche pour le principal candidat démocrate, le révérend Raphael Warnock, qui est sorti indemne de la lutte fratricide quotidienne entre Collins et Loeffler, et a même bénéficié d’une collecte de fonds récemment dirigée par l’ancien président Barack Obama.

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, l’autre siège du Sénat de Géorgie, actuellement occupé par le républicain David Perdue, se heurte au candidat démocrate Jon Ossoff. Ce dernier a annoncé avoir levé 21,3 millions de dollars au cours du dernier trimestre, un record en Géorgie. Les deux candidats sont au coude à coude avec moins de 1% d’écart selon la moyenne des sondage RealClearPolitics.

Outre ces Etats, les démocrates ont aussi des chances de l’emporter en Iowa, au Montana et au Michigan. En perte de vitesse, les républicains n’ont plus que deux semaines pour limiter les dégâts, tentant coûte que coûte d’éviter un raz-de-marée démocrate en novembre.