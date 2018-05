Emmanuel Macron : une première année de quinquennat marquée du sceau des réformes et d’une diplomatie active au service de la France

samedi, 5 mai, 2018 à 15:32

Par Amina Benlahsen

Paris – Entamé sur une cadence effrénée il y a un an, le mandat présidentiel d’Emmanuel Macron a pris sa vitesse de croisière au fil des mois, ensemençant une série de réformes dans plusieurs secteurs névralgiques de la vie économique et sociale et confortant de plus en plus la place de la France dans le concert des nations

Moi je travaille, les réformes continueront à être menées, rétorque à chaque fois Macron à ceux parmi ses détracteurs qui contestent ses réformes.

Sans se soucier des résultats des sondages qui lui sont souvent défavorables, le chef de l’Etat français, qui avait été élu le 7 mai 2017, avance la tête baissée pour réaliser le programme résolument réformiste auquel il s’était engagé lors de sa campagne électorale, sans trop se retourner sur l’opposition des uns et des autres.

C’est sur la base de ce programme que les Français m’ont élu et je me dois, donc, de m’y conformer, se défend le plus jeune président de la Vème République (il n’a que 40 ans) qui, depuis son élection, ratisse large en touchant à des domaines aussi nombreux que variés comme la moralisation de la vie publique, la réforme de la fiscalité, la lutte contre le terrorisme, la réforme de la justice, l’immigration et l’asile, le code du travail, le transport ferroviaire, l’université, la formation professionnelle, l’assurance-chômage et les retraites.

La liste n’est pas pour autant exhaustive, d’autres domaines ayant été également concernés par la dynamique Macron ou le seront à l’avenir, l’ardeur manifestée par le chef de l’Etat français dans la mise en œuvre de son programme devant se poursuivre durant les quatre années restantes de son quinquennat en dépit de la contestation quasi-permanente dont font l’objet ses réformes de la part des grandes centrales syndicales et de partis de l’opposition, notamment Les Républicains (LR-Droite) et la France insoumise (LFI-Gauche radicale), qui n’hésitent pas à le taxer de «président des riches». Cette contestation se traduit par des grèves à la chaîne paralysant des secteurs vitaux comme ceux des transports et des hôpitaux au grand dépit des citoyens et usagers dont l’exaspération est de plus en plus manifeste.

Parallèlement à l’action menée tout azimut au plan interne sous la houlette d’un gouvernement conduit de main de maître par Edouard Philippe, Macron s’est engagé, dès son accession à la présidence, au plan externe dans une diplomatie active en multipliant les visites génératrices de grands profils pour son pays, politiquement parlant mais aussi sur le plan économique et commercial.

De l’Allemagne à l’Inde et des Etats-Unis à l’Australie, ce jeune président, réputé pour sa capacité de travail exceptionnelle, sillonne le monde en ancrant la présence de son pays sur la scène internationale et en multipliant les initiatives et les prises de position sur les grandes questions de l’heure, dont celles de la protection du climat, du conflit syrien et du nucléaire iranien ne sont pas des moindres.

«Très clairement, on peut dire que la France a retrouvé un +leadership+ international (..) Il y a une sorte de demande de Macron dans le monde», résume l’ex-premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin.

«C’est le seul responsable européen à pouvoir parler substantiellement à la fois à Trump, Poutine, Sissi et Erdogan», relève pour sa part François Heisbourg, le président de l’IISS (International Institute for Strategic Studies) de Londres.

Le projet de refondation de l’Europe tient aussi à coeur le président Macron surtout dans la perspective des élections européennes de 2019. Il s’en fait le fervent défenseur auprès de ses pairs européens en dépit des réticences auxquelles ses propositions se heurtent de la part de plusieurs Etats membres de l’Union européenne (UE), des conservateurs allemands et des institutions européennes.

Quoiqu’il en soit, tant sur le plan interne qu’externe, Macron a manifesté, par les actes, sa ferme intention de marquer d’une empreinte indélébile son quinquennat.

Au plan économique et social notamment, il nourrit l’espoir que ceux parmi les Français qui sont réticents à ses réformes, puissent en être convaincus un jour après en avoir récolté les fruits qu’il assure certains dans un avenir proche.

Mais il s’agira à présent de dépasser les tensions qui secouent plusieurs secteurs (transports, universités, hôpitaux, retraites…) dont la dernière traduction est la manifestation monstre que des syndicats ainsi que des associations de gauche organisent, ce samedi, à Paris avec la participation notamment du parti La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et de représentants des «secteurs en lutte».

Un vœu ardent en cette première année de quinquennat qui restera certainement dans la mémoire collective en France comme celle de réformes audacieuses bien que contestées et d’une diplomatie active mise en branle pour faire entendre davantage la voix de la France et mieux servir ses intérêts dans le monde.