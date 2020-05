En période de pandémie, les technologies de l’information sont plus importantes que jamais

samedi, 16 mai, 2020 à 19:43

Nations-Unies (New York) – Les technologies de l’information peuvent être porteuses d’espoir, car elles permettent à des milliards de personnes dans le monde entier de créer et d’entretenir des liens, qui en période de pandémie, sont plus importants que jamais, selon l’organisation des Nations-Unies.

“Pendant la pandémie de COVID-19, ces liens – avec les proches, les écoles et les universités, les collègues, les professionnels de la santé et les fournisseurs de produits essentiels – sont plus importants que jamais”, a souligné le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un message à l’occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, célébrée le 17 mai.

L’Union internationale des télécommunications continue de travailler avec les acteurs du secteur des technologies de l’information et de la communication et les organismes des Nations-Unies pour les aider à gérer et à surmonter la crise pour revenir en force, a-t-il indiqué.

De la 5G aux mégadonnées, en passant par l’informatique en nuage et l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies sont des outils puissants, qui permettent de s’attaquer aux problèmes les plus pressants, y compris la pandémie, a fait valoir le chef de l’ONU.

“Ne laisser personne de côté, cela veut aussi dire ne laisser personne déconnecté”, a plaidé le Secrétaire général.

Cette Journée “nous rappelle que la coopération internationale en matière de technologies numériques est essentielle pour vaincre la COVID-19 et mener à bien le Programme de développement durable à l’horizon 2030”, a-t-il conclu.

La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information a pour but de contribuer à sensibiliser l’opinion aux perspectives qu’ouvre l’utilisation de l’Internet et des autres technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les domaines économique et social, ainsi qu’aux moyens permettant de réduire la fracture numérique.