Entretiens maroco-émiratis à Abou Dhabi sur les moyens de promouvoir le secteur des énergies renouvelables

lundi, 16 janvier, 2023 à 20:56

Abou Dhabi – La promotion du secteur des énergies renouvelables a été au centre des entretiens maroco-émiratis qui se sont déroulés lundi à Abou Dhabi, en marge de la 13-ème session de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Au cours de ces discussions, le membre du Bureau de la Chambre des représentants et Secrétaire de la Chambre, Tarik Kadiri et le président de la commission de l’énergie du Conseil national fédéral des Émirats Arabes Unis, Mohammad ben Issa Obaid Kashf Al Ali, ont passé en revue les aspects de la coopération entre les deux institutions législatives.

A cette occasion, M. Kadiri a mis en avant les relations parlementaires distinguées existant entre la Chambre des représentants et le Conseil national fédéral, notant que ces relations reflètent la force et la profondeur des liens politiques distingués entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis.

Il a également loué le leadership international du Maroc et des Emirats arabes Unis dans le domaine des énergies renouvelables, comme l’en témoigne la place avancée qu’occupent les deux pays dans le domaine de la transition énergétique.

A cet égard, M. Kadiri a exprimé la volonté de la Chambre des représentants de renforcer la coordination entre les deux commissions des deux institutions législatives concernées par l’énergie, à échanger l’expertise législative dans ce domaine et à bénéficier des meilleures expériences.

Il a, dans ce sens, rappelé les propositions présentées par la Chambre des représentants lors du Forum des législateurs de l’IRENA, notamment la création d’un forum parlementaire international sur la transition énergétique et la mise en place de commissions parlementaires permanentes au niveau des institutions et organisations parlementaires régionales et internationales au niveau arabe, tels que le Parlement arabe, l’Union parlementaire arabe et l’Union des conseils des États membres de l’Organisation de la coopération islamique.

M. Kadiri a représenté le Maroc à l’Assemblée générale de l’IRENA, à laquelle ont participé des ministres et des personnalités gouvernementales de haut niveau, dont l’ancien secrétaire d’État américain, John Kerry, des représentants du secteur privé, des institutions de la société civile, des organisations internationales et des décideurs dans le domaine de l’énergie.