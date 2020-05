Espagne: distribution d’aides alimentaires au profit des Marocains établis à Tarragone à l’occasion du Ramadan

vendredi, 8 mai, 2020 à 13:59

Madrid – Des aides alimentaires ont été distribuées au profit des membres de la communauté marocaine résidant dans la province de Tarragone (nord de l’Espagne), à l’occasion du mois sacré de Ramadan, et ce dans le cadre d’une initiative humanitaire lancée par l’Alliance internationale sans frontières pour les droits et libertés, en vue de soutenir les Marocains dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19.

Cette initiative de solidarité s’inscrit dans le sillage des actions menées par les membres de l’Alliance au profit des membres de la communauté marocaine établie dans cette région, depuis la déclaration de l’état d’alerte dans le pays pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid 19, indique l’Alliance dans un communiqué.

Il a été procédé ainsi dans le cadre de cette initiative humaine à la distribution d’importantes quantités de denrées alimentaires et de produits de première nécessité au profit de plus de 600 familles résidant dans la province de Tarragone et ses environs.

Et de souligner que cette opération destinée aux membres de la communauté marocaine en situation de vulnérabilité vise à promouvoir les actions de solidarité et de cohésion au profit des personnes nécessiteuses établies dans cette région, qui trouvent des difficultés pour bénéficier des prestations sociales, dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus.

L’Alliance tient, à cet égard, à saluer le soutien matériel et immatériel offert par plusieurs acteurs, notamment la mairie de Tarragone, des associations marocaines actives dans la région et des bénévoles, qui ont déployé des efforts considérables pour mener à bien cette initiative.