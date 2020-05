Espagne/Covid-19 : L’archipel canarien avance dans son déconfinement

vendredi, 22 mai, 2020 à 14:42

Las Palmas – L’ensemble de l’archipel canarien, dont le taux de contamination au nouveau coronavirus est le plus bas en Espagne, passera, à partir du 25 mai, à la phase 2 de déconfinement.

Cette 2ème phase autorise les réunions familiales ou entre amis d’un maximum de 15 personnes et la réouverture des terrasses de restaurants et de cafés. Tous les commerces pourront rouvrir leurs portes, sans limite de superficie, et les mariages pourront avoir lieu sous certaines conditions.

Les îles concernées par cette nouvelle, décidée ce vendredi par le ministère espagnol de la Santé, sont Grande Canarie, Tenerife, La Palma, Lanzarote et Fuerteventura. Les îles de La Gomera, El Hierro et la Graciosa sont entrées déjà dans la phase 2 depuis lundi dernier.

Selon les critères du ministère de la Santé, l’archipel canarien répond favorablement aux exigences imposées pour passer à la deuxième du plan de déconfinement fixé par le gouvernement de Pedro Sanchez.

A cet égard, les rapports du gouvernement régional mettent l’accent sur l’efficacité du système de suivi des cas qui a été mis en place depuis le début de la pandémie et qui a été renforcé et adapté à chaque circonstance.

Le système de détection et de suivi des nouveaux cas dans ces îles est opérationnel depuis l’apparition de la pandémie et des dépistages ont effectués sur les groupes vulnérables comme les personnes âgées ou les plus vulnérables, ainsi que sur le personnel du secteur de la santé.