Explosion de Beyrouth: “Le nitrate d’ammonium, un explosif qui nécessite une surveillance permanente”

jeudi, 6 août, 2020 à 13:24

Rabat – Le nitrate d’ammonium, qui a été à l’origine de la méga explosion de Beyrouth, est l'”un des plus grands explosifs du monde, un matériau métastable qui, en théorie, peut exploser à n’importe quel moment, ce qui nécessite une surveillance permanente”, a indiqué le physico-chimiste marocain Rachid Yazami.

Environ 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées dans l’entrepôt du port de Beyrouth qui a explosé mardi, provoquant des morts et des dégâts sans précédent dans la capitale libanaise.

L’explosion du nitrate peut être déclenchée par plusieurs facteurs, notamment un simple mégot, une source de chaleur ou une température locale de plus de 60°C. Elle est due à une réaction en chaîne, appelée en chimie une réaction d’oxydoréduction, a fait savoir le scientifique dans un entretien accordé à la MAP, expliquant que la molécule du nitrate, appelé azote nitrique, comprend une forme d’oxydant d’azote et une forme ammonium réductrice d’azote, qui une fois combinées elles peuvent déclencher une grande explosion.

Dans ce sens, M. Yazami a relevé qu’il faut respecter les conditions de son stockage, éviter qu’il soit exposé à la lumière, à toute source de chaleur et à l’humidité, surveiller le moindre changement de température grâce à des caméras thermiques et éviter de rassembler de grandes quantités dans un même endroit, rappelant qu’un grand accident causé par cette substance s’était produit à Toulouse en 2001 mais avec des quantités dix fois moins importantes que celles constatées à Beyrouth.

La moitié de la capitale libanaise s’est effondrée à cause de la méga explosion, qui a causé plusieurs morts et des centaines de blessés, a souligné le scientifique marocain, auteur de nombreuses inventions, dont une puce intelligente qui permet de recharger la batterie en moins de dix minutes.

“Le Liban n’avait pas les moyens de surveiller le dépôt de nitrate d’ammonium à cause de sa situation instable, marquée par les crises politique et économique”, a estimé M. Yazami, qui a reçu le prix Draper de la National Academy of Engineering de Washington, considéré comme l’équivalent d’un Nobel pour les ingénieurs, en reconnaissance de sa contribution au développement des batteries lithium-ion dans les années 1990.

Le nitrate d’ammonium, utilisé dans plusieurs secteurs, est d’une grande utilité s’il est bien contrôlé et manipulé avec beaucoup de précaution, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il est utilisé comme engrais après avoir subi des transformations et des manipulations chimiques ou comme explosif aussi bien dans les travaux publics que dans le domaine militaire.