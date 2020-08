Explosions à Beyrouth: 154 morts et près de 5.000 blessés (nouveau bilan)

vendredi, 7 août, 2020 à 20:11

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, vendredi, trois individus âgés entre 21 et 32 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol, coups et blessures ayant entraîné la mort et dissimulation d’objets issus d’un crime.