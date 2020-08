Explosions de Beyrouth: Une conférence internationale de soutien dimanche (Elysée)

samedi, 8 août, 2020 à 20:30

Paris – L’ONU et la France organiseront, ce dimanche, à l’initiative du président Emmanuel Macron, une conférence internationale “de soutien et d’appui à Beyrouth et au peuple libanais”, en vue de faire face aux conséquences de la tragique explosion qui a frappé Beyrouth, mardi dernier, a annoncé samedi l’Elysée.