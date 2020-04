La façade de l’ambassade du Maroc à Rome ornée des couleurs du drapeau italien

vendredi, 24 avril, 2020 à 19:33

Rome – La façade de l’ambassade du Maroc à Rome a été ornée des couleurs du drapeau de la république d’Italie, en guise de solidarité, dans l’épreuve causée par la propagation de la pandémie du coronavirus, avec le peuple italien qui célébrera samedi la fête de la libération.

“C’est un signe de partage des célébrations de cet événement national par l’ambassade et par les membres de la communauté marocaine. Il est la pure expression des sentiments d’amitié qui lient les peuples marocain et italien, et l’affirmation de la profondeur des relations historiques et humaines entre les deux pays, mais aussi un hommage rendu à ce peuple endeuillé qui a fait preuve d’un esprit de détermination et de persévérance dans ces circonstances difficiles”, indique la chancellerie du Royaume à Rome dans un communiqué.

Cet acte s’inscrit aussi dans le cadre de l’initiative prise par le Conseil des ambassadeurs arabes pour exprimer sa solidarité avec ce pays, poursuit la même source.

L’Italie est le deuxième pays en termes de nombre de décès dus à la pandémie de coronavirus “qui a fait souffrir le martyre des familles et a suscité sympathie et solidarité de la part de cette ambassade et des membres de la communauté marocaine”, ajoute le communiqué.