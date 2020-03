Pour faire face au coronavirus, Vienne laisse de côté son éclat jusqu’à nouvel ordre

mardi, 24 mars, 2020 à 13:04

-Par Fatima Ezzahra Erraji-

Vienne – Face à la propagation de la pandémie du coronavirus en Autriche, les célèbres places Stephansplatz et la Karlsplatz, entourant l’opéra de Vienne, joyaux culturels de la capitale autrichienne, sont désormais vides, hormis la présence d’éléments des forces de l’ordre chargés de contrôler les mesures de confinement général décrétées pour lutter contre l’épidémie.

Cette pandémie a contraint le berceau de la culture et des arts et destination prisée pour des millions de visiteurs de par le monde, à laisser de côté son éclat jusqu’à nouvel ordre, avec des rues vides et des établissements déserts, illustrant ainsi la discipline et la volonté des Autrichiens à respecter les mesures gouvernementales exceptionnelles afin de vaincre le virus mortel.

Le gouvernement du chancelier Sebastian Kurz, avait annoncé un plan visant à contenir le coronavirus et à limiter la cadence rapide de contamination dans le pays, dont un confinement général des citoyens du 16 mars au 13 avril, ainsi que la mobilisation de tous les secteurs gouvernementaux pour assurer le respect de cette mesure en l’accompagnant par un financement adéquat, à même d’éviter le risque de propagation de la pandémie dans le pays.

Parmi les mesures phares de ce plan, la suspension de l’enseignement à tous les niveaux, la fermeture d’une grande partie des centres commerciaux, l’interdiction de rassemblements de plus de cinq personnes dans les lieux publics et la fermeture des institutions culturelles et des musées.

Le gouvernement a également décidé la suspension des vols internationaux, l’imposition d’un contrôle strict aux frontières terrestres, la fermeture des frontières notamment avec l’Italie, jusqu’à nouvel ordre et l’imposition d’une quarantaine de deux semaines à tous les Autrichiens et étrangers retournant au pays.

Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, le gouvernement autrichien a mobilisé 3000 membres des forces armées, outre les fonctionnaires civils qui contribuent, avec les forces de sécurité, aux contrôles des frontières et à la préservation de l’ordre et de la sécurité publique.

Quant au financement de ce plan, un budget de 38 milliards d’euros a été alloué pour protéger l’économie autrichienne qui opère avec un régime réduit, et soutenir tous les secteurs vitaux, avec la prise en charge du coût induit par le chômage partiel, tout en évitant la faillite des entreprises et en accordant un soutien aux travailleurs indépendants.

Le gouvernement fédéral a également consacré 22 millions d’euros au profit des laboratoires et des facultés de médecine pour financer les recherches scientifiques destinées au développement d’antiviraux efficaces et de remèdes pour faire face aux complications de la pandémie.

Le Parlement autrichien a adopté environ 44 lois pour mettre en œuvre des mesures liées aux secteurs judiciaire, éducatif, financier et bancaire, et suspendu les réunions officielles en utilisant le télétravail et le système de vidéo conférence.

Le chancelier Sebastian Kurz a promis, dans ce cadre, que le gouvernement fera tout son possible pour soutenir les entreprises et garantir l’emploi face aux répercussions de cette pandémie qui touche le monde.

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Rudolf Anschober a, de son côté, salué l’engagement et la cohésion des Autrichiens depuis le début de la crise, notant que plus de 3000 personnes se sont portées volontaires pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le virus, précisant que le taux quotidien des cas d’infection a diminué de 40 à 15 pc grâce à l’efficacité des mesures gouvernementales.

Le ministre de l’Intérieur, Karl Nehammer, a, pour sa part, souligné que 95 pc des Autrichiens se sont conformés à la mise en oeuvre des mesures gouvernementales de confinement et que les 5 pc restants n’ont pas encore saisi les détails de ces mesures, rappelant l’enregistrement d’environ 3000 violations de ces mesures dans tous les Etats fédéraux depuis leur entrée en vigueur.

Le ministre des Finances, Gernot Blumel, s’attend, quant à lui, à un déficit du Produit intérieur brut (PIB) d’au moins 1 pc au cours de l’année 2020, après avoir mobilisé des fonds importants pour faire face à la crise, et enregistré un excédent qui a dépassé un milliard d’euros en 2019, assurant que le gouvernement n’hésitera pas à mobiliser des fonds supplémentaires pour améliorer l’immunité de l’économie autrichienne face à la pandémie.

L’épidémie du coronavirus constitue le premier test de l’Alliance des Verts et des Conservateurs, qui a pris ses fonctions en janvier. Le nouveau gouvernement fait donc la course contre la montre pour contenir la pandémie et limiter ses répercussions négatives sur le pays.

Au milieu des développements rapides de la pandémie du coronavirus, Vienne garde l’espoir, en se remémorant des épopées où elle a pu vaincre des guerres sanglantes, en se délestant de son éclat pendant un certain temps, avant de rejouer ses symphonies.