Fête du Trône: le drapeau marocain flotte sur des édifices emblématiques de l’Etat mexicain de Jalisco

mardi, 2 août, 2022 à 19:30

Mexico – L’Etat mexicain de Jalisco a partagé avec le peuple marocain la joie des célébrations du 23ème anniversaire de la Fête du Trône. Le drapeau marocain et le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont rayonné, en fin de semaine écoulée, sur les façades des édifices emblématiques de cet Etat de l’ouest du Mexique.

Ainsi, la capitale de l’Etat, Guadalajara, s’est vêtue des couleurs nationales et du portrait de SM le Roi, un geste symbolique par lequel les autorités de l’Etat ont tenu à accompagner le Royaume dans la célébration de cette glorieuse fête, rendant, par la même, un vibrant hommage aux liens d’amitié et de coopération unissant le Maroc et le Mexique.

“Cette initiative vise à consacrer les liens d’amitié et de coopération entre l’Etat de Jalisco et le Royaume du Maroc”, a indiqué le gouvernement de l’Etat dans un communiqué, en mettant en avant l’élan qui caractérise ses relations avec le Royaume.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar a souligné que cette initiative reflète la dynamique positive que connaissent les relations entre Rabat et Mexico, relevant que cette coopération vise le développement des opportunités d’export et d’import entre les deux pays ainsi que l’échange des visites entre les opérateurs et les investisseurs en vue de conclure des partenariats dans différents domaines.

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur a indiqué que cette cérémonie, qui été suivie par les Mexicains, a été diffusée sur les réseaux sociaux et à eu droit à une large couverture médiatique.