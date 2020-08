Fête du Trône: les chutes du Niagara et la Tour CN aux couleurs du drapeau marocain

samedi, 1 août, 2020 à 16:53

Montréal – Les chutes du Niagara et la tour du Canadien national (CN Tower) ont été illuminées vendredi soir aux couleurs du drapeau marocain, à l’occasion de la célébration du 21e anniversaire de l’accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI.

Des dizaines de membres de la communauté marocaine établie au Canada ont fait le déplacement pour assister à ce spectacle lumineux, éblouissant et fort en symbole.

Ils ont exprimé leur fierté de cette célébration haute en couleurs, en partageant largement des photos et des vidéos des chutes emblématiques du Niagara Falls et de la CN Tower se couvrant en rouge et vert.

Ces deux évènements ont été organisés à l’initiative conjointe de l’ambassade du Royaume au Canada, du Consulat général du Maroc à Montréal, de l’Association marocaine de Toronto (AMDT) et de l’association Communauté juive marocaine de Toronto (CJMT).

Une des plus puissantes chutes d’eau au monde, les célèbres chutes du Niagara forment une frontière naturelle entre le Canada et les États-Unis. Située dans le centre de Toronto, la Tour CN, offre un superbe panorama du haut de ses 553,33 m qui attire près de 1,5 million de visiteurs chaque année.