Formation professionnelle: Les échanges avec le Maroc sont “positifs” (ministre gabonais)

vendredi, 29 juillet, 2022 à 15:13

-Propos recueillis par Anouar AFAJDAR-.

Libreville – Les échanges entre le Maroc et le Gabon en matière de formation professionnelle restent “considérablement positifs” pour la République gabonaise et “particulièrement profitables” aux jeunes, a affirmé le ministre chargé de ce secteur au Gabon, Raphaël Ngazouzé.

“Raffermie et durable, sous l’impulsion des deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et le président Ali Bongo, la coopération entre le Maroc et le Gabon est basée sur des échanges globaux, notamment dans le domaine de la formation professionnelle”, a mis en avant le ministre gabonais dans un entretien accordé à la MAP.

Il a fait savoir, dans ce sens, que beaucoup de jeunes Gabonais ont séjourné et continuent d’opter pour le Maroc afin de poursuivre leurs études, dans des instituts supérieurs, des académies militaires, des universités et des grandes écoles de formation professionnelle.

“Ces compatriotes reviennent munis de la forte expérience et de la grande expertise du Royaume du Maroc pour se mettre au service de leur nation”, s’est-il félicité.

De surcroît, M. Ngazouzé a indiqué que les autorités des deux pays ont décidé de promouvoir davantage ces échanges, comme en témoigne la construction par le Maroc à Libreville du centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique “parfaitement équipé” et dédié à la formation des jeunes Gabonais dans ces domaines.

Ce centre, dont les travaux de construction ont été lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président de la République gabonaise, Ali Bongo, “vient confirmer la vocation africaine du Royaume et l’engagement permanent du Souverain en faveur d’une coopération Sud-Sud agissante et solidaire”, a souligné le responsable gabonais.

C’est une initiative qui incarne, encore une fois, le niveau de dynamisme entre le Maroc et le Gabon, demeurant, à bien des égards, l’exemple concret d’une coopération à entretenir et à développer, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le responsable gouvernemental a tenu à saluer l’accueil “chaleureux toujours réservé aux Gabonais qui se sentent comme chez eux au Maroc et vice-versa”.

“C’est précisément ce caractère positif, encadré par les deux Chefs d’Etat, que nous tenons à entretenir pour que ces relations et liens d’amitié entre les deux pays frères, soient profitables aux deux peuples”, a dit M. Ngazouzé.

Sur le plan économique, le ministre a mis en exergue la présence au Gabon de grandes entreprises marocaines “bien établies” et très “dynamiques”, notant que ceci reflète, également, l’engagement du Maroc en matière d’une coopération Sud-Sud solide.

Dans ce sillage, M. Ngazouzé a affirmé que “le Royaume du Maroc, fidèle à sa philosophie basée sur la coopération et sur le soutien entre Etats, apporte une contribution efficiente à l’Afrique, notamment sur le plan diplomatique au sein de l’Union africaine (UA) et dans d’autres instances”.

Il s’est, ainsi, félicité de l’excellence des relations diplomatiques entre le Maroc et le Gabon, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral.

“Les relations diplomatiques entre les deux pays sont excellentes et dynamiques. Le Maroc et le Gabon se soutiennent dans toute action”, a souligné le ministre.

Il a réaffirmé que le Gabon défend toujours les intérêts du Maroc, tout comme le Royaume défend, comme il se doit, les intérêts de la République gabonaise, conformément à une philosophie d’amitié et de coopération, qui date de plusieurs décennies.

“Nous devons conserver le dynamisme en matière de coopération entre le Gabon et le Maroc, deux pays frères qui se respectent et se soutiennent”, a conclu M. Ngazouzé.