Le forum de Davos prépare un sommet de “la Grande Réinitialisation” pour un monde post-Covid-19 plus juste

mercredi, 3 juin, 2020 à 15:40

Genève – La “Grande Réinitialisation” (Great Reset) est le thème d’un sommet virtuel qu’entend organiser en janvier 2021 le Forum Économique Mondial (WEF) à Davos en Suisse, avec l’objectif d’asseoir les bases d’un monde post-Covid-19 plus juste.

“La Grande Réinitialisation est un engagement à construire conjointement et de manière urgente les bases de notre système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant”, a annoncé mercredi le WEF dans un communiqué.

Selon le Forum, cette grande réinitialisation exige un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine et la justice sociale, et dans lequel le développement économique n’empiète pas sur le progrès de la société.

La crise sanitaire mondiale a mis à nu des ruptures de longue date dans les économies et les sociétés, et a créé une crise sociale qui nécessite de toute urgence la création d’emplois décents et significatifs, fait observer les organisateurs de l’évènement, notant que le sommet se tiendra à la fois en présentiel et virtuellement, et mettra en relation les principaux dirigeants gouvernementaux et les chefs d’entreprises à Davos avec un réseau mondial de participants présent dans 400 villes du monde entier pour un dialogue tourné vers l’avenir et animé par la jeune génération.

Ce sommet qui coïncide avec la 51è réunion annuelle du Forum économique mondial réunira des dirigeants de gouvernements, d’entreprises et de la société civile, ainsi que différents acteurs du monde entier dans une configuration sans précédent qui comprendra des dialogues en personne et virtuels.

“Nous n’avons qu’une seule planète et nous savons que le changement climatique pourrait être la prochaine catastrophe mondiale ayant des conséquences encore plus dramatiques pour l’humanité. Nous devons décarboniser l’économie dans la courte fenêtre d’action qui nous reste et mettre à nouveau notre pensée et notre comportement en harmonie avec la nature”, a déclaré Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum Économique Mondial, cité par le communiqué.

“La Grande Réinitialisation est la confirmation que nous devons considérer cette tragédie humaine comme un signal d’alarme. Nous devons construire des économies et des sociétés plus égales, plus inclusives et plus durables, qui soient plus résistantes face aux pandémies, au changement climatique et aux nombreux autres défis auxquels nous sommes confrontés au niveau global”, a déclaré, pour sa part, António Guterres, secrétaire général des Nations unies.