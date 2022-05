France: Consulat mobile au profit des ressortissants marocains de Saint-Etienne

dimanche, 22 mai, 2022 à 12:37

Paris – Le consulat général du Maroc à Lyon a poursuivi, samedi, ses déplacements dans les différents départements de la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) en vue de fournir des prestations consulaires à ses usagers.

Dans ce cadre, et à la veille du lancement de l’Opération “Marhaba 2022”, un consulat mobile a été effectué à Saint-Etienne pour, notamment, la remise de différents documents administratifs et consulaires à leurs titulaires, indique un communiqué de la représentation diplomatique.

Ce consulat mobile a, également, été l’occasion pour le Consul général Zouhair Jibraili de rencontrer et de s’entretenir avec des membres de la communauté marocaine installée dans le département de la Loire sur les voies et moyens de faciliter et de fluidifier les relations administration-administrés au profit des citoyens marocains résidant en AURA, conclut le communiqué.