France : Une étude fait le lien entre exposition des enfants aux écrans et troubles du langage

mardi, 14 janvier, 2020 à 16:41

Paris – Une étude publiée mardi par l’Agence Santé publique France a révélé l’impact de l’exposition aux écrans de jeunes enfants sur les troubles du langage.

L’étude, menée par une équipe de chercheurs de l’Université de Rennes, de Santé publique France et de l’Inserm, s’est penchée sur le mode de vie de 167 enfants âgés de trois ans et demi à six ans et demi, diagnostiqués avec des troubles primaires du langage, par opposition aux troubles secondaires résultant de pathologies neurologiques, congénitales ou de problèmes d’audition. Un autre groupe de 109 enfants, sans aucun trouble, a également été étudié.