France : Le gouvernement nomme un secrétaire d’Etat chargé de la protection de la santé des salariés contre le covid-19

mercredi, 20 mai, 2020 à 10:09

Paris – Le gouvernement français vient de nommer un secrétaire d’Etat chargé de la protection de la santé des salariés contre le covid-19, dont la mission consiste à “préparer et mettre en œuvre des mesures de prévention et de suivi” avec les entreprises et les ministères concernés.

Selon un décret paru mercredi au Journal Officiel, Laurent Pietraszewski, en charge de la délicate réforme des retraites, a été nommé « Secrétaire d’Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites et auprès de la ministre du travail, chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de covid-19 ».

“A ce titre, il prépare et met en œuvre la réforme des retraites” et “prépare et met en œuvre les mesures de prévention et de suivi relatives à la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de covid-19”, en lien avec les ministres intéressés, précise le décret.

Ainsi, parallèlement à cette nouvelle mission, Laurent Pietraszewski conserve toujours le dossier de la réforme des retraites dans son portefeuille. Car, si cette réforme polémique est suspendue à l’heure actuelle, comme toutes les autres réformes pour cause de pandémie, elle n’est pas pour autant « enterrée », comme l’a affirmé le gouvernement début avril, relèvent les médias du pays.