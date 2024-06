France: Les 17 consulats du Royaume à pied d’oeuvre à l’approche de l’opération “Marhaba 2024”

lundi, 3 juin, 2024 à 11:06

– Par Maria Mouatadid –

Paris – A l’approche de la saison estivale, les dix sept consulats du Maroc en France sont pleinement mobilisés pour assurer la réussite de l’opération “Marhaba 2024”, marquant le grand retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) au Royaume pour leurs vacances.

Ainsi, une série de mesures ont été prises par les consulats en vue d’accompagner les Marocains de France dans leur retour à la mère patrie, à travers notamment l’organisation de journées portes ouvertes, de consulats mobiles, ou encore l’instauration de permanences.

Avec la mise en place du système de rendez-vous via le site internet www.consulat.ma, le travail des consulats qui s’effectue sous la supervision du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, est devenu plus fluide et mieux organisé, a indiqué à la MAP la Consule générale du Maroc à Paris, Nada Bakkali Hassani, précisant toutefois que les personnes sans rendez-vous ne sont jamais refusées.

Elle a affirmé qu’un traitement particulier est réservé aux personnes âgées et à celles à mobilité réduite au profit desquelles les consulats organisent des visites à domicile pour la remise des passeports et des cartes d’identité.

Evoquant l’opération Marhaba 2024, Mme Bakkali Hassani a affirmé que pour anticiper “le rush” des derniers jours avant les départs en vacances au Maroc, le consulat de Paris a pris plusieurs mesures dont principalement les journées portes ouvertes.

“Le consulat a ouvert ses portes pendant plusieurs week-ends pour accueillir les citoyens marocains souhaitant effectuer leurs démarches consulaires”, a-t-elle dit.

Elle a précisé que pour la seule journée du 25 mai dernier, 123 personnes ont été reçues et 308 prestations ont été fournies au consulat de Paris qui compte 103 467 immatriculés.

Par ailleurs, des réunions ont été tenues avec les acteurs associatifs afin qu’ils puissent contribuer à la sensibilisation des membres de la communauté marocaine pour effectuer leurs démarches administratives avant la période de forte affluence, sans compter les campagnes de sensibilisation au travail des consulats via les réseaux sociaux, a poursuivi la diplomate.

Une autre mesure exceptionnelle a été mise en place pendant le mois de Ramadan, avec une ouverture en soirée, d’après Mme Bakkali Hassani, expliquant que cela a permis aux citoyens, qui ne pouvaient pas se déplacer en journée, de venir au consulat pour bénéficier de toutes les prestations à leur disposition.

“Depuis deux ou trois ans, l’on constate un engouement particulier des citoyens, surtout des jeunes à venir nombreux au Consulat” a, par ailleurs, fait observer la Consule Générale.

“Nous avons accueilli un grand nombre de jeunes, pour qui c’était souvent la première fois. C’est une fierté pour nous de pouvoir les accompagner dans leurs démarches au sein du Consulat”, a-t-elle affirmé.

Et la diplomate de rappeler que depuis novembre 2023, les membres de la Communauté marocaine peuvent effectuer leurs démarches administratives dans n’importe quel consulat, sans se soucier des circonscriptions dont relèvent leurs lieux de résidence.

“Au niveau du Consulat général de Paris, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de personnes reçues. Il y a quelques années, nous accueillions entre 60 et 80 personnes par jour. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à un minimum de 120 personnes par jour”, a-t-elle relevé.

“C’est la première fois que je viens au Consulat du Maroc à Paris pour effectuer des démarches administratives et je dois dire que j’ai été agréablement surprise par la fluidité du processus”, s’est réjouie Imane Ait Idir, une jeune étudiante marocaine.

“Sur le site internet, les documents requis sont clairement expliqués. On peut les télécharger en ligne et prendre rendez-vous, ce qui est très pratique. J’ai trouvé qu’il y avait une grande marge d’horaires de disponibilité pour les rendez-vous, ce qui est vraiment utile quand on a un travail et qu’on ne peut pas se libérer à n’importe quel moment”, a-t-elle poursuivi.

Et d’ajouter: “L’accueil est très bien organisé avec de nombreux guichets disponibles. On nous explique clairement les démarches à suivre. Je recommande cette expérience à mes concitoyens marocains”.

Dans une déclaration similaire, la Consule générale du Maroc à Villemomble, Sabah Ait El Bachir a souligné, qu’à la veille de l’opération Marhaba 2024″, le consulat est à pied d’œuvre pour répondre aux sollicitations et demandes croissantes des citoyens.

Dans ce cadre, “plusieurs mesures ont été prises en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui ne cesse d’entourer la communauté marocaine établie à l’étranger de Sa bienveillante sollicitude”, a-t-elle affirmé.

Parmi ces mesures, explique-t-elle, les journées “portes ouvertes”, programmées les week-ends ou les jours fériés et “les consulats mobiles” au cours desquels plusieurs prestations sont fournies aux membres de la communauté marocaine, qui, pour des raisons d’ordre professionnel ou géographique, ne peuvent pas se rendre au consulat au cours de la semaine, relevant que ces opérations connaissent “une forte affluence”.

Mme Ait El Bachir a précisé que lors de la dernière journée portes ouvertes du 25 mai, pas moins de 200 prestations ont été fournies, notant que sa circonscription consulaire compte 200 000 citoyens inscrits, ajoutant que ces initiatives sont bien accueillies par les membres de la communauté marocaine.

“J’ai eu l’occasion de solliciter les services du consulat du Maroc à Villemomble à plusieurs reprises, et je suis extrêmement satisfaite de leur efficacité”, a indiqué Manal El Abkari, une jeune marocaine résidente en région parisienne.

“La prise de rendez-vous se fait de manière fluide et rapide, grâce à un système en ligne bien conçu. La qualité des services est remarquable”, a-t-elle ajouté.

A Colombes, en région parisienne, le Consulat général du Maroc mène également une série d’actions à l’approche des vacances d’été et de l’Aïd Al-Adha, visant à faciliter les prestations consulaires et administratives des résidents marocains.

Parmi ces initiatives, qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de proximité et d’optimisation des prestations consulaires destinées aux citoyens, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à rapprocher l’administration des Marocains du monde, l’organisation de plusieurs journées “portes ouvertes” – la dernière en date ayant eu lieu le 25 mai – au cours desquelles plusieurs prestations consulaires ont été fournies aux membres de la communauté marocaine, notamment la remise de documents administratifs tels que les passeports, les cartes d’identité nationale et les actes adoulaires, a indiqué à la MAP, la Consule générale du Maroc à Colombes, Hiba Iraki Housseyni.

Le consulat met également en place “un plan exceptionnel” tout au long de l’opération Marhaba, a fait savoir la diplomate, relevant qu’à cette occasion tout le personnel restera à la disposition des MRE.

“Pendant cette période les consulats resteront ouverts jusqu’à 18h30 au lieu de 16h00, afin de permettre aux citoyens d’effectuer leurs démarches dans de meilleures conditions”, a-t-elle fait savoir.

Le réseau consulaire marocain en France est réparti dans les villes de Paris, Orly, Colombes, Pontoise, Villemomble, Orléans, Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Strasbourg, Dijon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse et Bastia. Il s’est vu récemment renforcé par une 17ème unité à Mantes-La-Jolie.

Lancée en 2001 sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, Marhaba, organisée traditionnellement du 5 juin au 15 septembre de chaque année, est une opération unique en son genre, initiée sous la supervision d’un dispositif national qui met en cohérence toutes les interventions sectorielles, dans lesquelles la Fondation Mohammed V pour la Solidarité joue un rôle central à l’effet d’accompagner, dans les meilleures conditions, les flux croissants des Marocains résidant à l’étranger à leur retour au Maroc, pendant la période estivale.