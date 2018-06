France : les députés donnent leur aval à l’interdiction du téléphone mobile dans les écoles et collèges dès la rentrée prochaine

jeudi, 7 juin, 2018 à 17:17

Paris – Les députés français ont adopté, jeudi, une proposition de loi visant à interdire l’usage du téléphone mobile et tout autre outil de communication électronique (tablette, montre connectée et toute future invention de ce type) par les élèves dans les écoles et les collèges dès la rentrée prochaine.