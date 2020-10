France: Des perquisitions au sein du gouvernement dans le cadre d’une enquête sur la gestion de la crise sanitaire

jeudi, 15 octobre, 2020 à 8:52

Un brigadier de police exerçant à la brigade mobile des motards relevant du district de sûreté de Fida Derb Sultan à Casablanca a été contraint, mercredi soir, d’utiliser son arme de service lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller un repris de justice qui était en état de forte impulsivité et qui a exposé la sécurité de citoyens et de policiers à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche.