La France reçoit les premières doses du vaccin contre le Covid-19

samedi, 26 décembre, 2020 à 0:02

Le ministère des Habous et des Affaires Islamiques a annoncé vendredi avoir donné son accord aux établissements d’enseignement traditionnel désirant opter pour le mode d’enseignement présentiel et ce, en réponse à l’insistance des parents et tuteurs d’élèves et d’étudiants, et des superviseurs de ces établissements.