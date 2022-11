Francfort : Exposition artistique en célébration du 47è anniversaire de la Marche verte

mardi, 15 novembre, 2022 à 15:20

Francfort -“La Marche verte, miracle de la paix” est l’intitulé d’une exposition organisée, dimanche à Francfort, dans le cadre de la célébration du 47è anniversaire de cette glorieuse épopée.

Cet événement, initié par le Consulat général du Maroc à Francfort, a été marqué par l’exposition de portraits de SM le Roi Mohammed VI et de membres de la famille Royale, réalisés par l’artiste-peintre Yahia Khalif Abou Nizar.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence d’une forte communauté marocaine, la consule générale du Royaume à Francfort, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a mis en lumière la symbolique de cet événement cher à tous les Marocains et qui constitue un moment fort pour remémorer les étapes rayonnantes de l’histoire de la lutte nationale pour restituer les provinces du Sahara marocain.

La Consule a mis en avant le processus de développement que connaissent ces régions, sous la conduite éclairée de SM le Roi, à la faveur de l’ambitieux programme de développement, mis en œuvre avec une enveloppe financière de plus de 8 milliards d’euros, dans le but de renforcer l’attractivité économique de cette région, porte d’entrée de l’Afrique subsaharienne.

Elle a, en outre, évoqué les importantes victoires diplomatiques du Maroc dans le dossier de la cause nationale, et qui se sont traduites, notamment, par l’ouverture des consulats de plus de 30 pays dans les villes de Laâyoune et Dakhka.

Dans ce contexte, Mme El Koulali a salué la position constructive que l’Allemagne avait exprimée au plus haut niveau dans le message du président allemand Frank-Walter Steinmeier au Souverain, selon lequel l’Allemagne considère le plan d’autonomie comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties.