Gabon : Ali Bongo exige du gouvernement des résultats concrets pour un développement vigoureux

mardi, 19 janvier, 2021 à 23:56

Libreville- Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a exigé, mardi à Libreville, du gouvernement des résultats concrets pour placer le pays sur la trajectoire d’un développement plus vigoureux et d’une croissance plus inclusive et plus durable.

S’exprimant en clôture d’un séminaire gouvernemental sur la stratégie de développement 2021-2023 du Gabon, le chef de l’Etat gabonais a souligné à l’adresse de l’exécutif que “ce qui compte, ce ne sont pas des propositions formulées dans le cadre d’un séminaire. Non, ce qui compte, ce sont les résultats concrets, tangibles, sur le terrain”.