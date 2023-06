Genève : Le Maroc participe à la réunion annuelle du programme “placer la migration au service du développement durable”

vendredi, 23 juin, 2023 à 13:41

Genève – Une délégation marocaine a participé aux travaux de la troisième rencontre annuelle du Conseil du programme mondial “placer la migration au service du développement durable”, organisée à Genève les 20 et 21 juin.

La délégation, conduite par la représentante de la direction chargée de la migration au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, était composée de représentants des régions pilotes bénéficiaires du projet, à savoir l’Oriental, Souss-Massa, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et leurs Wilayas respectives.

La délégation, qui a pris part à l’événement sur invitation de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), comportait également des présidents des associations MS2 et ES-Maroc, du représentant du Programme de l’ONU pour le développement (PNUD) au Maroc et des deux points focaux du projet de l’OIM Maroc.

L’objectif de cette rencontre était de présenter les résultats du programme par pays et de partager les expériences réussies qui répondent aux Objectifs de développement durable, ainsi que d’inviter les participants à mener des réflexions autour d’éventuelles projections pouvant mener à la reconduction du projet avec de nouveaux objectifs complémentaires aux trois phases initiales.

Ce projet, financé par la Direction du développement et de la coopération suisse et exécuté par l’OIM et le PNUD, profite à onze pays, que sont le Népal, l’Équateur, les Philippines, la Moldavie, la Jamaïque, le Kirghizistan, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, la Serbie et le Bangladesh.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du déploiement des politiques migratoires adoptées par le Maroc et qui visent à donner aux migrants accès aux services de bases en intégrant la dimension migratoire dans les stratégies sectorielles et dans les documents de planification, a indiqué le vice-président du Conseil de la région de l’Oriental, Salah Elaaboudi, dans une déclaration à la MAP.

Les bonnes pratiques des régions marocaines dans les domaines de la santé, de l’employabilité et de la gouvernance, ont reçu un intérêt unanime de la part des représentants des pays participants, a souligné M. Elaaboudi.