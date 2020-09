Genève: soutien renouvelé à l’intégrité territoriale du Maroc devant le CDH

mardi, 15 septembre, 2020 à 21:32

Les opérations de contrôle et les procédures de réglementation menées du 08 au 14 septembre par une commission sécuritaire mixte composée des représentants des services centraux de la sûreté nationale et de la préfecture de police de Marrakech, en coordination avec les autorités territoriales compétentes, ont permis la constatation d’un ensemble de contraventions organisationnelles et réglementaires au sein de plusieurs restaurants classés et de dépôts de boissons alcoolisées à Marrakech.