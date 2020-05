Ghana/Coronavirus : prolongation de l’interdiction des rassemblements publics jusqu’au 31 mai

dimanche, 10 mai, 2020 à 23:26

La police judiciaire du district de sûreté de Dakhla a interpelé, samedi soir, deux individus aux antécédents judiciaires, âgés de 31 et 33 ans, pour leur implication présumée dans la possession de psychotropes, de chira, de sceaux d’administrations publiques et d’entreprises privées, de cartes grises et de permis de conduire de sources douteuses, en plus de la violation de l’état d’urgence sanitaire.