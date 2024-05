Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau: Reconnaissance des efforts internationaux en matière de préservation des ressources en eau

lundi, 20 mai, 2024 à 8:15

Bali (Indonésie) – Depuis 2002, date de sa création, le Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau couronne avec grand éclat les efforts internationaux en faveur de la préservation et la mise en valeur des ressources en eau.

Après Kyoto en 2003, Mexico en 2006, Istanbul en 2009, Marseille en 2012, Daegu-Gyeongbuk (Corée) en 2015, Brasilia en 2018 et Dakar en 2022, la huitième édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau a été remise lors de la cérémonie d’ouverture du 10ème Forum mondial de l’eau lundi à Bali, en Indonésie.

Le prestigieux prix a été remis à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch qui, accompagné du ministre de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka, conduit une délégation marocaine de haut niveau venue prendre part aux travaux du Forum.

Cette récompense est le fruit d’une initiative conjointe entre le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l’eau, en mémoire de Feu SM Hassan II et en hommage aux efforts que le défunt Souverain a déployés en faveur du développement de la coopération internationale et de la solidarité pour la gestion durable des ressources en eau et leur préservation.

Ce prix est attribué lors de la session d’ouverture de chaque édition du Forum mondial de l’eau depuis 2003. Il s’agit de récompenser les initiatives favorisant la protection et la préservation des ressources en eau, l’amélioration de leur gestion, la réutilisation des eaux usées, ainsi que la sensibilisation aux défis hydriques mondiaux.

Ainsi, la première édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’eau a été remportée conjointement en 2003 par l’ancien président directeur de l’Agence nationale de l’eau (ANA) du Brésil, Jerson Kelman, et l’ancien Ministre égyptien des Ressources en eau et de l’Irrigation, Mahmoud Abu-Zeid.

En 2006, le prix est allé à Torkil Jønch Clausen, ancien directeur du développement et PDG du groupe DHI Eau et Environnement (Danemark), tandis que l’édition 2009 a été décernée à Abdulatif Youssef Al-Hamad, Président-directeur général du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).

L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), une organisation internationale basée à Tunis, a été primé en 2012, au même titre que l’entrepreneur social et directeur de Tech Innov Niger, Abdou Maman Kané, qui a reçu le prix en 2015.

Les trois dernières éditions du Grand Prix Mondial Hassan II de l’eau ont été décrochées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2018, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) en 2022 et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2024.

En mettant en lumière les actions exemplaires entreprises à l’échelle mondiale en matière de préservation des ressources en eau, le Grand Prix Mondial Hassan II de l’eau témoigne de l’engagement continu du Maroc en faveur de la durabilité environnementale et la sécurité hydrique, des enjeux essentiels pour le bien-être des générations futures.