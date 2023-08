Grandiose réception au Guatemala en commémoration de la Fête du Trône

jeudi, 3 août, 2023 à 10:41

Guatemala – L’ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri, a organisé, lundi dans la capitale guatémaltèque, une grandiose réception en commémoration du 24ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été rehaussée par la présence d’éminentes personnalités, notamment le ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Mario Adolfo Búcaro Flores, la présidente de la Cour suprême, Silvia Patricia Valdez, la procureure générale du Guatemala, María Consuelo Porras, le président de la Commission des Relations extérieures au Congrès du Guatemala, Manuel Conde Orellana, ainsi que des parlementaires, des membres du corps diplomatique, des personnalités académiques, des hommes d’affaires et plusieurs membres de la diaspora marocaine établie au Guatemala.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume a mis en exergue les diverses réalisations accomplies au Maroc sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que le Royaume s’est engagé dans un grand projet de réformes sociales, économiques et institutionnelles qui ont permis de moderniser le pays.

Il a, par ailleurs, mis en avant les piliers sur lesquels repose la politique étrangère du Royaume, en premier lieu, le respect de la souveraineté des pays et de leur intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires internes des États, le renforcement et l’encouragement du multilatéralisme, ainsi que la coopération sud-sud à laquelle le Souverain attache une grande importance, avec une attention particulière portée à la coopération avec les pays africains.

En outre, l’ambassadeur du Royaume a mis l’accent sur la dynamique positive que connaît la cause nationale, rappelant la reconnaissance de la marocanité du Sahara de la part de plusieurs pays, le soutien continu à l’initiative marocaine d’autonomie, ainsi que l’ouverture de multiples consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Il a exprimé, à cet égard, la gratitude du Maroc envers le soutien constant et inconditionnel du Guatemala à l’intégrité territoriale du Royaume.

M. Louajri a également souligné que les relations entre les deux pays ont atteint, durant ces dernières années, d’excellents niveaux, en amorçant une nouvelle phase de coopération, à travers l’enrichissement du cadre juridique, l’échange de visites ainsi que la mise en place d’une feuille de route de coopération claire et transparente, avec des objectifs précis dans des secteurs d’intérêt commun, notamment l’agriculture, la pêche maritime, les énergies renouvelables, l’éducation, le tourisme et l’artisanat.

De son côté, le chef de la diplomatie guatémaltèque s’est dit heureux de partager la joie du peuple marocain à l’occasion de la commémoration de la Fête du Trône, exprimant en son nom propre, au nom du président de la République du Guatemala, Alejandro Giammattei et en celui du peuple guatémaltèque, ses sincères félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le ministre Mario Búcaro a affirmé que les relations entre le Maroc et le Guatemala, établies depuis 1971, sont empreintes de respect et d’amitié, les qualifiant d’ “historiques et spéciales”.

Il a indiqué que son pays est le seul en Amérique centrale à avoir ouvert un consulat dans la ville de Dakhla, ajoutant que ce consulat jouera un rôle capital en tant que point d’attraction des opportunité d’affaires et d’emplois.

M. Búcaro a également mis en avant l’importance de la position géographique du Maroc en tant que porte d’entrée vers l’Afrique, soulignant le rôle majeur du Royaume en matière de “médiation et de maintien de la paix”, notamment au sein du continent africain.

Cette réception a également été marquée par la projection d’une vidéo mettant en lumière les grands chantiers lancés par le Royaume ainsi que les avancées réalisées dans plusieurs domaines, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.